護花勤務惹議 瑞芳分局長出面說明滅火

分局長林泰裕今日上午在鼻頭派出所說明（記者吳昇儒攝）

2017-03-13 11:12

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警瑞芳分局長林泰裕日前參觀鼻頭國小時，提及為了保護復育的野百合立刻指示鼻頭派出所排入「護花勤務」，引發基層怒吼反彈。林泰裕今日上午立刻出面說明原由，表示是因為步道受到颱風影響，許多監視器待修，為了治安會請同仁加強巡邏，同時也協助主管機關查看有無盜採野百合的民眾。

林泰裕指稱，先前鼻頭國小校長請警方參訪了解，國小復育的百合花也遭人盜採的情形，而該復育路段的沿路監視設備也因先前颱風的關係受損，加上曾有遭到塗鴉破壞的情形，所以會請同仁協助巡邏，未來將會用一般線上的勤務來維護，如果鼻頭國小有特殊的需求，可以再向分局提出討論。

基層警員對此表示，分局公開的臉書上明明寫著分局長立刻編排護花勤務，甚至還有媒體讚揚分局長的護花行動，被其他媒體批露基層的辛勞後，又改口只是一般勤務順道支援。