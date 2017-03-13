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護花勤務惹議 瑞芳分局長出面說明滅火

分局長林泰裕今日上午在鼻頭派出所說明（記者吳昇儒攝）

2017-03-13  11:12

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警瑞芳分局長林泰裕日前參觀鼻頭國小時，提及為了保護復育的野百合立刻指示鼻頭派出所排入「護花勤務」，引發基層怒吼反彈。林泰裕今日上午立刻出面說明原由，表示是因為步道受到颱風影響，許多監視器待修，為了治安會請同仁加強巡邏，同時也協助主管機關查看有無盜採野百合的民眾。

林泰裕指稱，先前鼻頭國小校長請警方參訪了解，國小復育的百合花也遭人盜採的情形，而該復育路段的沿路監視設備也因先前颱風的關係受損，加上曾有遭到塗鴉破壞的情形，所以會請同仁協助巡邏，未來將會用一般線上的勤務來維護，如果鼻頭國小有特殊的需求，可以再向分局提出討論。

基層警員對此表示，分局公開的臉書上明明寫著分局長立刻編排護花勤務，甚至還有媒體讚揚分局長的護花行動，被其他媒體批露基層的辛勞後，又改口只是一般勤務順道支援。

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  • 新北市瑞芳警分局鼻頭派出所連同所長只有５人執勤，卻被指示編排護花勤務引起分局同仁不滿，幫忙發聲（記者吳昇儒攝）

    新北市瑞芳警分局鼻頭派出所連同所長只有５人執勤，卻被指示編排護花勤務引起分局同仁不滿，幫忙發聲（記者吳昇儒攝）

  • 基層警員特別將分局臉書內提及的分局長立刻指示編排護花勤務截圖畫上紅線，提供給本報（翻攝自網路）

    基層警員特別將分局臉書內提及的分局長立刻指示編排護花勤務截圖畫上紅線，提供給本報（翻攝自網路）

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