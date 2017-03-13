惡房東張淑晶欠百萬挨告 告訴人舉證不足敗訴

2017-03-13 11:13

〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶遭友人控告欠款百萬，要求返還，台北地院法官今宣判，認為原告「舉證不足」，駁回原告之訴，仍可上訴。原告庭後感到遺憾，將在收到判決書後細讀判決理由，再決定是否提起上訴。

原告日前開庭時提到，張淑晶於民國100年4月時買了50張宏達電股票，但股價狂跌造成虧損；張為此親口向她表示，被追繳（指融資）的很厲害，要求先借款100萬元，怎知事後置之不理。據告訴人了解，103年再提這筆欠款，張女再度藉口「資金虧損已達9000多萬」推託。告訴人認定，張女顯然未有還款意願，遂提告返還。

歷經數次開庭，原告與張淑晶均出庭，僅日前張女疑似因被爆出詐騙、恐嚇外國女瑪莉安娜（Mariana），才突以病假為由未現身。

期待勝訴的原告今現身旁聽，庭前受訪時直批張淑晶「無惡不做、像吸血鬼」，一旦錢借給她，有如無償贈與，直呼「司法讓她這樣玩，太不值得」；原告對於張女使用刑法興訟，認定「只要告贏就有錢」的態度，不以為然。但告訴人也說，可能無法告贏這個訟棍，因為張女不願寫借據，據她猜測「張淑晶應是知道寫借據，就會變債權憑證。」

原告步入法庭前不忘氣憤批評張淑晶「很賊」，並質疑「為什麼到現在還沒抓去關呢？」隨後靜待宣判結果。

當法官宣判原告敗訴當下，告訴人一度不知所措，當庭詢問法官為何敗訴，才知「舉證不足」所致；原告庭後說，對於判決結果很不知所措，將於收到判決書後並詳讀敗訴理由，再考慮是否上訴。

事實上，告訴人與張淑晶日前即有糾葛。張女為控告其兄向告訴人借10萬元，但事後同樣未還款，雙方上法庭興訟。法院審理後認為，雖張女辯稱告訴人單據「非我所簽、也不是借據」，但告訴人提供的電話錄音顯示張女提到「借款」二字，以及借款單據上告訴人與張女簽名並非偽簽，法官確信張女確實開口借錢，上月判張女須給付借款10萬，仍可上訴。