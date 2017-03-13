惡房東張淑晶欠百萬挨告 告訴人舉證不足敗訴
〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶遭友人控告欠款百萬，要求返還，台北地院法官今宣判，認為原告「舉證不足」，駁回原告之訴，仍可上訴。原告庭後感到遺憾，將在收到判決書後細讀判決理由，再決定是否提起上訴。
原告日前開庭時提到，張淑晶於民國100年4月時買了50張宏達電股票，但股價狂跌造成虧損；張為此親口向她表示，被追繳（指融資）的很厲害，要求先借款100萬元，怎知事後置之不理。據告訴人了解，103年再提這筆欠款，張女再度藉口「資金虧損已達9000多萬」推託。告訴人認定，張女顯然未有還款意願，遂提告返還。
歷經數次開庭，原告與張淑晶均出庭，僅日前張女疑似因被爆出詐騙、恐嚇外國女瑪莉安娜（Mariana），才突以病假為由未現身。
期待勝訴的原告今現身旁聽，庭前受訪時直批張淑晶「無惡不做、像吸血鬼」，一旦錢借給她，有如無償贈與，直呼「司法讓她這樣玩，太不值得」；原告對於張女使用刑法興訟，認定「只要告贏就有錢」的態度，不以為然。但告訴人也說，可能無法告贏這個訟棍，因為張女不願寫借據，據她猜測「張淑晶應是知道寫借據，就會變債權憑證。」
原告步入法庭前不忘氣憤批評張淑晶「很賊」，並質疑「為什麼到現在還沒抓去關呢？」隨後靜待宣判結果。
當法官宣判原告敗訴當下，告訴人一度不知所措，當庭詢問法官為何敗訴，才知「舉證不足」所致；原告庭後說，對於判決結果很不知所措，將於收到判決書後並詳讀敗訴理由，再考慮是否上訴。
事實上，告訴人與張淑晶日前即有糾葛。張女為控告其兄向告訴人借10萬元，但事後同樣未還款，雙方上法庭興訟。法院審理後認為，雖張女辯稱告訴人單據「非我所簽、也不是借據」，但告訴人提供的電話錄音顯示張女提到「借款」二字，以及借款單據上告訴人與張女簽名並非偽簽，法官確信張女確實開口借錢，上月判張女須給付借款10萬，仍可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 經典賽》回憶超美技守備 菊池涼介：我只是想把球擋下來（影音）
- 男星經營副業暴賺 7年獲利70億台幣
- 奉行川普政策 聯邦檢察官仍被免職
- 兩岸與國際》優柔寡斷的習近平掌控得了朝鮮半島嗎？
- 自由廣場》共諜案 創意與黑數
- 外國月亮比較圓？故宮被爆不願與北市府合作
- （台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 107課綱若趕不及…110年大學考招新制恐順延
- 因應南海東海執法 籌建4艘4000噸級海巡艦
- NBA》轉眼20載 帶你回味戰神初對決喬丹（影音）
- 方馨挑戰高空彈跳 皮皮剉改漫步
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 去年88萬韓客來台 台韓旅遊轉順差
- 中國政協放話 要對香港徵稅徵兵
- 中職戰鼓擂響 4隊拉抬票房
- 南韓歷任總統下場慘
- 費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
- 「禽況」嚴峻 高雄衛局籲禽畜業者打疫苗
- 新北水利局施工 千年壺穴竟遭灌漿、填平
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- 豐原掃墓接駁車 2天近5千人搭
- 經典賽》包爺大秀雷射肩！這一傳救回多明尼加的勝利（影音）
- 【愛讀書】 《味什麼集》
- 擴大植樹 預約自行車道綠蔭
- 自由開講》台灣通用語簡稱台語
- 《兒童最愛獎》花蝴蝶合體前夫最萌 黛咪上台紅變綠
- 書劍集》避免誤判賽局的苦楚
- 海地巴士肇事逃逸 衝撞人群至少38死
- MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 新住民樂在工作 讚台灣環境好
- 「重層嚇阻」新戰略 國軍防禦圈外推1千公里
- 斷氣後心跳5小時 姐同意照顧妹夫她才撒手
- 瓊瑤豁達交代後事 接下來要……
- 瑞莎扮小貓超萌！但網友更好奇的是…
- 第一千金換人做！黑寡婦神模仿川普女兒伊凡卡
標題：惡房東張淑晶欠百萬挨告 告訴人舉證不足敗訴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email