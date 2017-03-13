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《淘寶網》買仿冒品轉售 賺20萬卻被控侵權189萬

藍色商品為仿品，車工粗糙，綠色商品為正品，車工較細緻。（記者徐聖倫攝）

2017-03-13  11:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕「極度乾燥」買完讓人「極度焦躁」！有民眾在網路購物買到時下最夯的潮流品牌「極度乾燥」外套，感覺縫線粗糙，報警送回「極度乾燥」公司鑑定，發現竟是假貨，警方循線搜索，終在新北市板橋區南雅西路1處倉庫起獲352件仿冒外套，其中不只「極度乾燥」，還有NIKE、adidas的人氣商品，並逮回29歲負責人吳姓男子法辦。

據悉，真品的極度乾燥外套除縫線較細緻，連帽外套帽緣也較柔軟有彈性，外套上標誌字體「極度乾燥Superdry」也比較密集。警方也承認吳嫌潮流敏感度高，有彭于晏、林書豪代言的adidas人氣外套「ZNE」，在吳嫌的倉庫也找得到。

警方調查，吳嫌沒有前科，他以市價1/3價格售出仿冒品，從開賣到被抓總共4個月，吳嫌不法獲利約20萬，侵權市值高達189萬。吳嫌供稱，他的貨品都在中國的「淘寶網」批進，然後在各大拍賣網站販售，沒有實體商店。訊後，警方依違反商標法將吳嫌函送法辦。

警方表示，有民眾買到來源不明商品，然後轉賣後被發現是仿冒品，無奈吃上侵權官司，去年查獲千餘件商標法案件就有一半是這類案件，故警方呼籲，若購得不明來源商品切勿轉賣，以免不必要的官司纏身。

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  • 藍色字體為仿品，較上頭綠色字體來得細、車工也較粗糙。（記者徐聖倫攝）

    藍色字體為仿品，較上頭綠色字體來得細、車工也較粗糙。（記者徐聖倫攝）

  • 警方查獲352件仿冒商品。（記者徐聖倫攝）

    警方查獲352件仿冒商品。（記者徐聖倫攝）

  • adidas人氣外套商品「ZNE」也在查扣商品中。（記者徐聖倫攝）

    adidas人氣外套商品「ZNE」也在查扣商品中。（記者徐聖倫攝）

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