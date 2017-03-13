台中地院傳意外 1女錄事墜樓亡

2017-03-13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中地方法院今（13日）早驚傳墜樓意外，根據《聯合新聞網》報導，一名去年才錄取進入台中地院服務的33歲林姓女錄事，疑似從7樓摔落，當場死亡，詳細墜樓原因檢警正在調查。