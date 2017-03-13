恐怖情人索分手費不成 猛刺前女友3刀
2017-03-13 11:00
［記者楊政郡／台中報導］56歲何男與廖女原是男女朋友，104年7月廖女提分手，何男心生不滿，幾個月來經常帶著水果刀伺機要給廖女好看，同年11月在梧棲區臨港路被何男遇到，開口要10萬元分手費遭拒，何男竟拿出水果刀朝廖女胸腹部、背部猛刺3下，還恐嚇「下次再遇到，一定讓你死」，台中地院判殺人未遂5年6月，恐嚇判拘役80日。
判決書指出，104年7月廖女提分手，何男心生不滿，104年11月30日上午何男駕小客車，埋伏在廖女上班半途，看到廖女小客車，立即尾隨從台灣大道轉進梧棲區臨港路，併停在廖女車旁下車，拿出預藏水果刀，對廖女要求分手費10萬元，廖女一口拒絕。
但何男推著廖女往人行道，廖女見狀拉何男頭髮來反制，不料何男突然拿出水果刀，朝廖女胸腹部、背部猛刺3刀，導致廖女左胸穿刺肝臟破裂、右橫膈膜撕裂併血胸，何男見廖女血流如注，要離去前還恐嚇「不要再讓我遇到、再遇到的話，一定讓你死」，而廖女發現被跟蹤就已打電話報警，員警到場正好發現廖女已被刺傷，隨即送醫急救。
而何女申請保護令之後，由社工介入保護，105年2月間何男竟打電話向113婦幼專線社工人員說，「我現在就要把她（指廖女）殺人我才要死」、「講實在的，要給她死，不是這些人可以保護的」等，社工轉告廖女，令廖女心生畏懼。
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