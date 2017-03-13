男客與女司機作愛 轉證人助妻告通姦獲賠20萬
2017-03-13 10:59
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名離婚、正值狼虎之年的張姓女計程車司機，邂逅有妻室的徐姓客人後，天雷勾動地火，多次前往摩鐵「嘿咻」，事後並以Line互傳「妹妹好癢，想讓弟弟進來」等肉麻對話，詎料，姦情曝光，徐妻怒告張女通姦並附帶民事求償，高雄地院一審判張女犯相姦罪，處有期徒刑4月，如易科罰金需繳新臺幣12萬元；民事則判張女應賠徐妻20萬元。張女十足「賠了夫人又折兵!」
判決指出，張姓女計程車司機，明知徐姓男子（涉犯通姦罪部分，業經撤回告訴）為有配偶之人，竟基於相姦之犯意，於民國104 年3 月2 日在高雄市前鎮區「家樂福光華店」附近之某汽車旅館房間內，與徐男發生姦淫行為1 次。嗣因徐男之女發現徐男與張女使用網路通訊軟體（Line）之對話曖昧內容，乃於同年5 月間告知其母，徐妻因而知悉兩人有超友誼男女關係，憤而對張女提告通姦並提起民事求償，要求張女賠償30萬元。
張女在法院審理時，否認與徐男有姦情。不過，徐男原本也被妻子控告涉嫌通姦，後來取得妻子諒解撤告，轉為「證人」，供承與張女從104年1月到4月，每月平均上摩鐵發生性關係２次，讓原本辯稱「兩人只是朋友，Line的曖昧對話是打屁亂說」的張女，百口莫辯。
由於徐妻並非抓姦在床，法官最後根據徐男與張女在104 年3 月3日的Line曖昧對話「昨天很爽，精子應該射蠻多的」，認定張女與徐男在同年3月2日確有發生性行為。
依相姦罪，判張女有期徒刑4月，至於徐妻民事求償數額，法官則以張女每月收入僅1萬5千元到2萬元，判處賠償徐妻20萬元為適當。全案可上訴。
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