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台中地院傳意外 1女錄事墜樓亡
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以為忠烈祠沒人敢去 毒鴛鴦躲祠旁車內拉K...

2017-03-13  10:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒品案遭通緝的武姓女子，仍不知戒毒，以為警察不會巡邏忠烈祠，今天凌晨竟搭林姓男友車上柴山，躲進忠烈祠旁停車場拉K，被鼓山新濱所員警查獲，還搜到1把空氣手槍、20顆子彈，以及11.4公克毒品。

林男（41歲）坦承槍毒都是他持有，與武姓女友（39歲）無關，警方查出武女因毒品案通緝在逃，今午偵訊後再加送一條毒品案，將武女押解至雄檢歸案。

新濱所所長張豐富今天凌晨1點巡邏至柴山忠烈祠，見一輛汽車深夜還停在停車場上，兩邊車窗搖下，一對男友狀似聊天，車內卻散發陣陣塑膠臭味，警方覺得十分可疑，懷疑2人車內拉K，立即上前盤查，查獲毒品通緝犯武女。

林男供稱，他和武女剛交往數月，警方發現車內有毒品，駕駛座林男的椅背後袋藏有1把空氣手槍及20顆子彈，連擋風玻璃下也有毒品，警方將2人帶回偵訊，並對2人採尿送驗，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例將毒鴛鴦移送法辦。

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  • 毒品通緝犯武女不知戒毒，以為忠烈祠沒人敢去，搭林姓男友車上柴山，躲進忠烈祠旁停車場拉K，被鼓山新濱所員警查獲，並搜到1把空氣手槍、20顆子彈及11.4公克毒品。（記者黃良傑翻攝）

    毒品通緝犯武女不知戒毒，以為忠烈祠沒人敢去，搭林姓男友車上柴山，躲進忠烈祠旁停車場拉K，被鼓山新濱所員警查獲，並搜到1把空氣手槍、20顆子彈及11.4公克毒品。（記者黃良傑翻攝）

  • 林姓男子（左前）坦承槍毒都是他的，與毒品案遭通緝的女友無關。（記者黃良傑翻攝）

    林姓男子（左前）坦承槍毒都是他的，與毒品案遭通緝的女友無關。（記者黃良傑翻攝）

  • 毒品通緝犯武姓女子打開隨身包供警察查看。（記者黃良傑翻攝）

    毒品通緝犯武姓女子打開隨身包供警察查看。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方查扣空氣手槍、子彈和毒品。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣空氣手槍、子彈和毒品。（記者黃良傑翻攝）

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