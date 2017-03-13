綠島油污案 東縣環保局長赴地檢說明

2017-03-13 10:44

［記者王秀亭／台東報導］綠島偷排油污案今天持續清理油汙，法務部長邱太三也指示台東地檢署是否有司法協助的空間，台東縣環保局長謝清泉今天上午出席台東地檢署所召開的內部會議，並提供相關資料。

謝清泉表示，法務部長邱太三相當重視此事，並來電表達協助之意，遂帶著相關資料出席台東地檢署上午的內部會議，不過，這艘貨輪應屬外國籍，亦已離開我領海，盼在我國管轄權範圍內請求地檢署協助。

台東地檢署主任檢察官吳維仁指出，今天上午先行召開內部會議，視環保局所提供的資料，再決定是否立案偵辦。

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