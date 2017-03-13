白髮警裝老爸 被逮車手大罵：「比詐騙集團還會騙！」
2017-03-13 10:30
〔記者王駿杰／新竹報導〕23歲徐姓詐欺車手黑吃黑私吞贓款，遭車手集團設局誘出，逼他簽下25萬元本票，他硬著頭皮向警方求助。警方找來一名白髮蒼蒼的刑警巧扮徐父，12日與車手集團相約，佯裝要贖回本票，等許姓集團負責人和兩名共犯現身，立刻就被埋伏警方和「假老爸」壓制，氣得大罵「比詐騙集團還會騙！」
警方指出，徐男上個星期三接獲車手集團指示，拿著提款卡分別在北部地區超商提領現金9萬元，他研判集團成員都在北部，不會南下，便將9萬元私吞拒絕上繳，躲在新竹地區。
擔任車手集團負責人的23歲許姓男子發現有異，夥同兩名集團成員，設局將徐男誘出，在ＫＴＶ包廂內發狠毆打，不但拿走徐男剩餘的7萬多元贓款，還逼他簽下25萬元本票，並撂下狠話限期半年內償還。徐男無力償還，又怕生命受到威脅，最後在母親陪伴下向警方求助。
新竹市警二分局偵查隊得知，立刻成立專案小組，找來一名白髮蒼蒼的老刑警假裝是徐父與許男聯繫，佯稱他得知兒子私吞贓款，氣的血壓飆高到醫院急診，雙方約好在市區一間醫院前交款，贖回本票。
12日晚間，許男率兩名集團成員赴約，剛現身還沒看到現金，就被埋伏警方和「假老爸」逮捕，當場起獲不明證件和提款卡，訊後依詐欺、恐嚇取財送辦，全案擴大偵辦中。
警方呼籲，詐騙集團盛行，常會以工時短、薪水高的誘因吸引年輕民眾擔任車手，提醒民眾勿誤入歧途，若接獲不明電話，佯稱介紹工作，請務必撥打165防詐騙諮詢及110查證。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- MLB》李振昌登板解決1人 持續未失分
- 進香團自排行程無法管？ 交部：受消保、勞動法令規範
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Nose cone of US-made surface-to-air missile damaged
- 擴大植樹 預約自行車道綠蔭
- 自由廣場》屏東農地保留控管總量 需檢討
- 自由廣場》〈澄社評論〉溪頭成「18趴俱樂部」？
- 復育烏來杜鵑 石碇植栽千株
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 1顆高麗菜5元 菜農：不如茶葉蛋
- 《星期專訪》前世新校長賴鼎銘︰中生承諾書 讓大學誠信與風骨淪喪
- 玉翫雅集唐宋遼金元玉器精品展
- 中國限韓令 韓企轉戰東南亞
- 《小檔案》壺穴
- 郭董追思亡妻 籌組全球抗癌大聯盟／嘗試解開乳癌密碼 引進日本無痛、無輻射篩檢儀器
- MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）
- 〈愛瘋迷〉拒絕戀愛的女人
- 鐵道大富翁 家扶青年勇闖宜花
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 小提琴醫師 義診復興國小病琴
- 太陽能車競賽 拔河競速飆創意
- 稱中風病母曾入監探訪 孝男急尋葉啟田
- 北台灣又濕又冷 吳德榮：明晚低溫下探12度
- 自由共和國》林敏聰／科技政策需要三層同心圓
- 北市圖淪為「自修室」》國高中生借書量 去年創6年來新低
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 是理解與尊重
- 「大王」好氣魄 經典賽4年後還有！
- 避免貿易戰 美中恐簽新廣場協議
- 戶政所助孝孫 復刻門牌陪阿公
- 感念提攜 馬、呂弔唁李元簇
- 外國月亮比較圓？故宮被爆不願與北市府合作
- 聯發科轉投資晶心 明以每股65.1元掛牌上市
- 《嘉市鐵路高架化》全長達10.9公里 115年通車
- 農夫巡田水 救起落難保育類猛禽黑翅鳶
- 至少贏第2名1萬積分…「戴球后」時代來臨
- 空氣品質不良紅 中投雲嘉應減少戶外活動
- 經典賽》鐵捕出「撞」況 委內瑞拉首勝好傷
- 郵局將與支付寶合作 立委憂個資外洩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：白髮警裝老爸 被逮車手大罵：「比詐騙集團還會騙！」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分