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白髮警裝老爸 被逮車手大罵：「比詐騙集團還會騙！」

2017-03-13  10:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕23歲徐姓詐欺車手黑吃黑私吞贓款，遭車手集團設局誘出，逼他簽下25萬元本票，他硬著頭皮向警方求助。警方找來一名白髮蒼蒼的刑警巧扮徐父，12日與車手集團相約，佯裝要贖回本票，等許姓集團負責人和兩名共犯現身，立刻就被埋伏警方和「假老爸」壓制，氣得大罵「比詐騙集團還會騙！」

警方指出，徐男上個星期三接獲車手集團指示，拿著提款卡分別在北部地區超商提領現金9萬元，他研判集團成員都在北部，不會南下，便將9萬元私吞拒絕上繳，躲在新竹地區。

擔任車手集團負責人的23歲許姓男子發現有異，夥同兩名集團成員，設局將徐男誘出，在ＫＴＶ包廂內發狠毆打，不但拿走徐男剩餘的7萬多元贓款，還逼他簽下25萬元本票，並撂下狠話限期半年內償還。徐男無力償還，又怕生命受到威脅，最後在母親陪伴下向警方求助。

新竹市警二分局偵查隊得知，立刻成立專案小組，找來一名白髮蒼蒼的老刑警假裝是徐父與許男聯繫，佯稱他得知兒子私吞贓款，氣的血壓飆高到醫院急診，雙方約好在市區一間醫院前交款，贖回本票。

12日晚間，許男率兩名集團成員赴約，剛現身還沒看到現金，就被埋伏警方和「假老爸」逮捕，當場起獲不明證件和提款卡，訊後依詐欺、恐嚇取財送辦，全案擴大偵辦中。

警方呼籲，詐騙集團盛行，常會以工時短、薪水高的誘因吸引年輕民眾擔任車手，提醒民眾勿誤入歧途，若接獲不明電話，佯稱介紹工作，請務必撥打165防詐騙諮詢及110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 許男率兩名集團成員赴約，剛現身還沒看到現金，就被埋伏警方和「假老爸」逮捕。（記者王駿杰攝）

    許男率兩名集團成員赴約，剛現身還沒看到現金，就被埋伏警方和「假老爸」逮捕。（記者王駿杰攝）

  • 許男率兩名集團成員赴約，剛現身還沒看到現金，就被埋伏警方和「假老爸」逮捕。（記者王駿杰攝）

    許男率兩名集團成員赴約，剛現身還沒看到現金，就被埋伏警方和「假老爸」逮捕。（記者王駿杰攝）

  • 警方起獲不明證件和提款卡。（記者王駿杰攝）

    警方起獲不明證件和提款卡。（記者王駿杰攝）

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