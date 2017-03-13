| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中地院傳意外 1女錄事墜樓亡
 首頁 > 社會

他偷通訊行iPhone 老婆竟到同家店銷贓

2017-03-13  10:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德警分局四維派出所警方，9日接到八德區介壽路一段通訊行報案，店裡3支手機遭竊、損失9萬元，警方調閱監視器，通知涉案的27歲林姓慣竊到案時，通訊行昨天又報案稱有女子拿日前遭竊的iPhone手機來變賣，警方趕抵認出銷贓的24歲張姓女子就是林嫌妻子，將這對夫妻檔分別依竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

受害店家表示，9日一大早上班時，發現櫃位鎖頭被撬開，原本以為是同事忘了鎖，後來才發現是遭小偷了，店內3支iPhone、ASUS手機被偷走，調閱監視器，竊賊是凌晨3點多闖入。

警方調查，林嫌另涉及多起住宅竊盜案，正擴大清查中，林妻則供稱，手機是丈夫拿給她的，她不知道從哪裡來的。

廣告
  • 林嫌妻子拿著丈夫偷來的手機，到遭竊的店家銷贓，店家立即通報警方逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

    林嫌妻子拿著丈夫偷來的手機，到遭竊的店家銷贓，店家立即通報警方逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 林嫌妻子拿著丈夫偷來的手機，到遭竊的店家銷贓，店家立即通報警方逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

    林嫌妻子拿著丈夫偷來的手機，到遭竊的店家銷贓，店家立即通報警方逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 竊盜 銷贓
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：他偷通訊行iPhone 老婆竟到同家店銷贓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.