他偷通訊行iPhone 老婆竟到同家店銷贓

2017-03-13 10:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德警分局四維派出所警方，9日接到八德區介壽路一段通訊行報案，店裡3支手機遭竊、損失9萬元，警方調閱監視器，通知涉案的27歲林姓慣竊到案時，通訊行昨天又報案稱有女子拿日前遭竊的iPhone手機來變賣，警方趕抵認出銷贓的24歲張姓女子就是林嫌妻子，將這對夫妻檔分別依竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

受害店家表示，9日一大早上班時，發現櫃位鎖頭被撬開，原本以為是同事忘了鎖，後來才發現是遭小偷了，店內3支iPhone、ASUS手機被偷走，調閱監視器，竊賊是凌晨3點多闖入。

警方調查，林嫌另涉及多起住宅竊盜案，正擴大清查中，林妻則供稱，手機是丈夫拿給她的，她不知道從哪裡來的。