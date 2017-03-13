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反詐騙高風險賣場 「蝦皮拍賣」仍居首位

2017-03-13  09:47

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署「165」反詐專線公布最新一週的民眾通報高風險賣場，即上月27日到本月5日，延續先前一週，仍然由「蝦皮拍賣」居首位，為78件，其次為「金石堂網路書店」與「露天拍賣」，分別為49件與26件。

「165」反詐專線提醒，接獲含「+」號來電，可能是詐騙電話，而銀行或賣場客服不會要求操作ATM，且ATM只能提款跟轉帳，沒有解除分期付款功能。

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  • 「165」反詐專線公布最新高風險賣場（記者 邱俊福翻攝）

    「165」反詐專線公布最新高風險賣場（記者 邱俊福翻攝）

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