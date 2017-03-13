| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台紙股東臨時會強行表決 董事長簡鴻文遭解任 經典賽Live》波西也開轟 美國8分領先加拿大 網球》詹詠然聯手辛吉絲 直落二勇闖女雙8強
 首頁 > 社會

貨車撞護欄雞飼料撒滿國道 彰化系統車流回堵

國道彰化系統交流道撒滿雞飼料，香味四溢。（記者湯世名攝）

2017-03-13  08:46

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛滿載雞飼料的大貨車今天清晨行經國道3號轉國道1號的彰化系統交流道時，突然失控衝撞匝道護欄基座，不僅將基座整個撞飛，整車的飼料還撒滿國道上，所幸未造成人員傷亡，國道七隊及工程單位據報派員趕抵現場，國道上飄滿雞飼料的香味，清掃作業直到目前仍在進行中，造成南下、北上的匝道出口處車輛回堵，警方初步發現是大貨車楊姓司機在駛入匝道時疑因車速過快而釀禍，已進一步釐清。

國道七隊指出，這起事故發生在今天清晨6時50分，1輛由楊姓司機駕駛的大貨車，滿載飼料要從國道3號南下經彰化系統交流道銜接國道1號時，突然在匝道的彎道處失控，猛烈撞擊匝道，造成匝道基座整個被撞飛，車斗上的大量飼料也都噴飛到國道上，所幸楊男將車輛控制住並駛往路肩停放，車頭受損。

由於彰化系統交流道上撒滿雞飼料，後方車流迅速回堵，國道七隊、工程單位都在據報後派員趕抵現場，員警指揮後方車輛放慢車速通行，工程人員則拿起掃把清除地面的飼料，整個國道上飄著飼料香味，事故現場直到現在都還在清除，由於適逢上班時間，後方車流也回堵到國道3號主線車道上。

相關影音

廣告
  • 國道彰化系統交流道匝道基座整個被大貨車撞飛，國道上撒滿雞飼料。（記者湯世名攝）

    國道彰化系統交流道匝道基座整個被大貨車撞飛，國道上撒滿雞飼料。（記者湯世名攝）

  • 國道彰化系統交流道匝道基座整個被大貨車撞飛，國道上撒滿雞飼料。（記者湯世名攝）

    國道彰化系統交流道匝道基座整個被大貨車撞飛，國道上撒滿雞飼料。（記者湯世名攝）

  • 國道彰化系統交流道撒滿雞飼料，工程人員趕緊清掃。（記者湯世名攝）

    國道彰化系統交流道撒滿雞飼料，工程人員趕緊清掃。（記者湯世名攝）

  • 國道彰化系統交流道撒滿雞飼料，工程人員趕緊清掃。（記者湯世名攝）

    國道彰化系統交流道撒滿雞飼料，工程人員趕緊清掃。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 回堵 大貨車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：貨車撞護欄雞飼料撒滿國道 彰化系統車流回堵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.