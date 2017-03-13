貨車撞護欄雞飼料撒滿國道 彰化系統車流回堵
2017-03-13 08:46
國道彰化系統交流道撒滿雞飼料，香味四溢。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕1輛滿載雞飼料的大貨車今天清晨行經國道3號轉國道1號的彰化系統交流道時，突然失控衝撞匝道護欄基座，不僅將基座整個撞飛，整車的飼料還撒滿國道上，所幸未造成人員傷亡，國道七隊及工程單位據報派員趕抵現場，國道上飄滿雞飼料的香味，清掃作業直到目前仍在進行中，造成南下、北上的匝道出口處車輛回堵，警方初步發現是大貨車楊姓司機在駛入匝道時疑因車速過快而釀禍，已進一步釐清。
國道七隊指出，這起事故發生在今天清晨6時50分，1輛由楊姓司機駕駛的大貨車，滿載飼料要從國道3號南下經彰化系統交流道銜接國道1號時，突然在匝道的彎道處失控，猛烈撞擊匝道，造成匝道基座整個被撞飛，車斗上的大量飼料也都噴飛到國道上，所幸楊男將車輛控制住並駛往路肩停放，車頭受損。
由於彰化系統交流道上撒滿雞飼料，後方車流迅速回堵，國道七隊、工程單位都在據報後派員趕抵現場，員警指揮後方車輛放慢車速通行，工程人員則拿起掃把清除地面的飼料，整個國道上飄著飼料香味，事故現場直到現在都還在清除，由於適逢上班時間，後方車流也回堵到國道3號主線車道上。
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