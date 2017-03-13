遇盤查謊稱要找駕照 持毒男狂飆遭警圍捕
2017-03-13 02:23
李男遭逮。（記者余衡攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林警分局山佳派出所員警許毓仁、陳韋婷，昨天深夜巡邏行經轄內東順街90巷口，見38歲李姓男子駕駛貨車準備離去，由於該處人煙罕至，警方示意李男停車接受盤查。李男起先假意配合下車，但聲稱證件掉在車上要找一下，不料他上車後立刻加足油門逃逸，許、陳兩人也跳上車尾隨並通報鄰近分局進行攔截圍捕。
狡猾的李男一路沿樹林中華路、城林路逃逸，隨後竟飆上台65快速道路，又轉往國道三號南下方向，下三鶯交流道後繼續沿北大社區內道路亂繞，樹林、三峽警方採口袋戰術，在多個路口設置攔截點，最後李男駕車在國光街、民生街口高速衝撞警車，他還下車逃進附近小巷，立刻遭優勢警力壓制，過程吸引大批民眾圍觀。
警訊時李男不願配合，多次聲稱身體不適要求就醫，他初步供稱因為自己沒有駕照才狂飆躲警，但警方在他隨身物品中查出海洛因及新型毒品含有K他命成份的hello kitty軟糖，並查出貨車疑為李男向友人竊取得來，由於他要求送醫檢查，警方將漏夜持續偵辦。
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