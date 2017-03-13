疑無照駕車躲警 男暗夜國道狂飆衝撞警車
2017-03-13 01:42
〔記者余衡／新北報導〕有多筆前科的28歲李姓男子，凌晨0點多在新北 樹林區遭警方攔查不停，隨即駕駛藍色貨車與警方發生追逐，李男高速狂飆行經國道三號，土城，樹林三峽等地， 最後在三峽民生及國光街口 衝撞警車遭逮，李男自稱因沒有駕照所以狂飆躲警，目前將人帶回樹林分局釐清案情中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中田翔猛打賞 日本延長賽「突破」荷蘭
- 美環團列12種最髒蔬果 又是「它」第1名
- 魏如萱高雄秀台語 唱到耳機出走
- 梅樹月 展13老畫家複製畫
- 台灣正妹大胃王 大溪老街大嗑65個豆干春捲
- 交大就博會 半導體業最夯
- 《觀察筆記》生氣了
- 柯文哲月底出訪東南亞 國寶藝師廖瓊枝隨團
- SBL季後賽》老五璞園逆襲 敗給小四偷襲
- 首爾經典傳真／看看南韓 早已不把台灣當世仇
- 經典賽》台荷戰被球迷罵翻的調度 日本隊這樣做（影音）
- 守護女友晶透肌 胡宇威暖男無誤
- 拳擊》不敗拳王梅威瑟復出 6月與UFC巨星對決
- 喜翔不娶小36歲女友 避提婚事
- 經典賽第2輪E組》以對古 日抗荷 今輪番開戰
- 遺贈稅將調高 億元保單湧現避稅
- 俄議員提「天空狩獵」 要讓遊客坐直升機獵狼
- 進香團自排行程無法管？ 交部：受消保、勞動法令規範
- 桃園高中職博覽會 獻藝撒銀彈搶學生
- 《謠言終結站》 大家吃的是「化學油」？ 合法添加免擔心
- 蘭德公司：薩德貴 也不符台灣需求
- 中英對照讀新聞》Gov’t pushes hydrogen fuel cell cars／政府推動氫燃料電池車
- 自由廣場》台灣人的「天真」
- 蓋好大巨蛋 柯：棒球就會打得比較好嗎？
- 愛黛兒開唱驚魂 粉絲心跳停止送醫
- 神父短缺 教宗願考慮任命已婚男
- 中企萬達收購美DCP 正式告吹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chiayi elevated rail plan funded
- 漏洞！1日遊不得開超過300公里 進香團卻不受限制
- 經典賽》大聯盟都喊讚！日本隊金手套秀超美技（影音）
- 挨雙轟+球吻 殷仔3局3K
- 坐墊算不算個人衛生用品？發文想討拍臉反被打爛
- 休耕政策搖擺 代耕業慘虧5成
- 遭酸男人長相 KIMIKO引曹西平金句回敬
- 打造媽祖氣球澎澎臉 全靠塞球密技
- 世大運維安 測試台灣國家級反恐能量
- 自由廣場》安養中心大火 談長照孤兒
- 自由廣場》愛國同心會不知道的「上京」老兵
- 柯P︰「一例一休」規則太複雜 搞到天怒人怨
- 李棟旭天生唇色紅潤 自爆最愛這款女孩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑無照駕車躲警 男暗夜國道狂飆衝撞警車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分