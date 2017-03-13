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疑無照駕車躲警 男暗夜國道狂飆衝撞警車

2017-03-13  01:42

〔記者余衡／新北報導〕有多筆前科的28歲李姓男子，凌晨0點多在新北 樹林區遭警方攔查不停，隨即駕駛藍色貨車與警方發生追逐，李男高速狂飆行經國道三號，土城，樹林三峽等地， 最後在三峽民生及國光街口 衝撞警車遭逮，李男自稱因沒有駕照所以狂飆躲警，目前將人帶回樹林分局釐清案情中。

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  • 警方攔截現場（記者余衡攝）

    警方攔截現場（記者余衡攝）

  • 無照駕車還衝撞警車的李男被強勢警力逮捕。（記者余衡攝）

    無照駕車還衝撞警車的李男被強勢警力逮捕。（記者余衡攝）

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