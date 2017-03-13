開議員車少年連闖8紅燈 最高可罰這麼多錢...
2017-03-13 00:34
〔記者鄭景議／台北報導〕一名無照駕駛的15歲陳姓少年，昨日凌晨2時許，開著新北市議員沈發惠的車時遇到警方臨檢，陳姓少年竟一路時速狂飆破百試圖逃逸，沿路還連闖8個紅燈，最後在松山機場旁的民航局門口被攔下。
警方表示，少年不僅得面對竊盜罪嫌，另將依8次闖紅燈，每次可罰1800到5400元，超速100公里可罰24000元，最高將開出67200元罰單，此外少年開車時有衝撞員警的行為，對此偵查隊表示，被撞員警傷勢輕微，警方認為少年非惡意衝撞，因此未追究妨害公務部分。
此外，下午陳姓少年的律師受訪時一度向記者表示，當時其實陳姓少年與議員兒子及2人的一名同學，深夜在議員兒子的阿嬤家中聊天，聊天時陳姓少年跟其他2人表示「我會開車」，但2人完全不信，陳姓少年於是當著2人面，拿起沈發惠的車鑰匙，並開車出門。
但晚上11時許，陳姓少年的律師改變說法，強調與沈發惠的妻子連繫，確認事情原委後，在場的議員兒子以及另一名同學，對於陳姓少年將車開走並不知情，但陳姓少年仍然堅稱自己只想證明自己會開車，沒有偷車企圖，法院會再深入調查，並且沈發惠的妻子對於此事已不再追究，希望事情盡快落幕。
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