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新豐鐵皮屋暗夜大火 消防隊已將火勢撲滅

新竹縣新豐鄉後湖村1間鐵皮屋12日晚間發生火警，消防隊員趕到現場灌救。（圖由新竹縣消防局提供）

2017-03-12  23:44

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府消防局勤務指揮中心表示，12日晚間10點多在新豐鄉後湖村有間鐵皮屋平房起火燃燒，消防隊員已趕往灌救，現場無人受傷受困，火勢於11點40分完全撲滅。

消防局勤務指揮中心表示，這間1層樓高的鐵皮屋，裡面有2輛汽車，消防員抵達現場時發現火勢相當大，還好裡面沒人，現場指派第1大隊及新工、新豐、湖口等分隊合力灌救，火勢於撲滅後檢視火場，現場燃燒面積約7坪，損失約20萬，已通知火調人員做進一步調查。

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