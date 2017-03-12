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傳宅急便公司下封口令 遭踹送貨員委屈恐自己吞

送貨員疑似遲到，竟被客戶辱罵、踢踹，最後他趴跪痛哭。（圖擷自爆料公社）

2017-03-12  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕稍早有網友在《爆料公社》指出，一名宅急便店員疑因送貨遲到，便遭到收貨夫妻倆辱罵還出腳踹踢，最後因雙方起口角，夫妻倆揚言提告，導致送貨員情緒崩潰，跪地痛哭達10分鐘，畫面曝光後引起外界一片譁然，如今更傳出，該宅急便公司已對該送貨員下封口令，導致他不敢出面，讓網友心疼說：「希望他能勇敢，不然事情可能會被反轉」。

一名宅急便店員疑因送貨遲到，遭到收貨夫妻倆出言辱罵，該送貨員沉不住氣回嗆：「阿不然你是欠打喔？我知道你家住在哪裡喔！」，太太聽聞後怒不可抑，往該送貨員身上踹了一腳後，揚言要錄音蒐證提告，導致宅配人員情緒失控，跪地痛哭長達10分鐘。承辦該案的警局副所長表示，雙方情緒皆不穩，宅配員有辱罵、恐嚇情事；收貨的夫婦倆也有辱罵、動粗。

但目前傳出該名宅配人員的公司對他下達封口令，不准他出面，疑似是為了保護公司名譽，不料引起更多民眾反彈，紛紛留言：「動腳踹人就是不應該，如果不是過度辱罵別人，人家會失控嗎！」、「這樣看來，宅配小弟情況不妙。公司下禁口令就是想把事情化小，只有收貨人出面說明，宅配小弟想工作就只能配合公司，再來就公司為了維護形象要小弟道歉，整件事就結束了...」、「封口令=吞下去=自動離職=逼你離職」、「如果是我就不幹了，幹麻被侮辱還要閉嘴」、「公司的名譽比較重要，還是送貨員比較重要，一目了然」

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  • 消息指出，遭踹送貨源遭公司下封口令，希望能把事情壓下來。（圖擷自爆料公社）

    消息指出，遭踹送貨源遭公司下封口令，希望能把事情壓下來。（圖擷自爆料公社）

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