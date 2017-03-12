分局長排「護花」勤務 基層怒：警力不足、嘜來亂！
2017-03-12 23:32
〔記者吳昇儒／新北報導〕「警力都不夠用了，還要排人護花，長官在想甚麼？」新北市鼻頭國小與風管處合作復育野百合2年，卻傳出被民眾挖走百合花的情形。瑞芳警分局長林泰裕日前到鼻頭國小時，要求鼻頭派出所安排護花勤務，保護百合花的安全，卻引起基層反彈。警員表示，瑞芳地區地廣人稀，平時執勤人數已經嚴重不足，根本無力護花。
基層警員為鼻頭派出所同仁抱不平，認為警察最重要的工作，應該是維護市民的治安與交通安全，不能把所有事情攬在身上，而且鼻頭所加上所長只有5個人值勤，加上輪休，根本沒有警力負擔。
附近的居民也表示，守護野百合應該是大家一起來幫忙，發揮公德心，如果單靠警察保護，其實成效不大，倘若真的要派人，應該也要請主管單位的東北角風景管理處人員或者是區公所人員幫忙巡邏，不能甚麼事都只靠警察，如果分局長真的那麼有心，也可以加入巡邏的行列，別再讓基層警員增加負擔。
據悉，現任的分局長先前就常做出不合理的指示，引發基層不滿，這一次又要求員警護花，造成極大的反彈。記者嘗試撥打林分局長手機，想詢問他對於此事的回應，但響了幾聲電話就被切斷，暫時無法取得他的回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 泰山工廠傳火警 濃濃黑煙直竄天際
- 90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公
- 女警親上陣 演出「過度追求NO NO NO」復古MV
- 傳宅急便公司下封口令 遭踹送貨員委屈恐自己吞
- 輕航機栽進稻田 人輕傷 500萬飛了
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中田翔猛打賞 日本延長賽「突破」荷蘭
- 首爾經典傳真／看看南韓 早已不把台灣當世仇
- TPP成員國下週開會 智利邀中與會
- 漏洞！1日遊不得開超過300公里 進香團卻不受限制
- 自由廣場》邪惡的打手
- 靜宜3女大生動漫迷 推手遊玩cosplay
- 白色恐怖冤獄10年 94歲崔小萍如台灣歷史縮影
- 櫻花樹捐大崗國中 祖孫三代種下
- 神父短缺 教宗願考慮任命已婚男
- 美環團列12種最髒蔬果 又是「它」第1名
- 遺贈稅將調高 億元保單湧現避稅
- 王丹：中生共諜臉書藏密碼
- 英脫歐最快本週啟動
- 日提供指紋資料 助大馬確認金正男遺體
- 自由廣場》評王丹對共諜案的兩點呼籲
- 劃休閒農業區 桃市府續拚4處1300公頃
- 世大運維安 測試台灣國家級反恐能量
- 聯合國：全球面臨二戰後最嚴重人道危機
- 兄弟本色2.2萬張門票 4分鐘完售
- 辦卡游泳要有「良民證」 北市泳池遭批歧視老人
- 飛彈火網＋雷達監偵 我無需薩德
- 超閃！李晨心疼范冰冰拍戲滿手傷 寫對聯告白「心痛我冰」
- 《健康聚寶盆》小腿肚常痠痛無力 可能是「下肢動脈栓塞」
- 自由廣場》川普應讓衛生部長訪台
- live house歌手忘記北市長是誰 柯文哲一臉尷尬
- 看問題》自詡公益 婦聯會應公開財務以昭公信
- 前鰭遭塑膠袋纏住 赤蠵龜擱淺死亡
- 關渡紅樹林長太旺 市府擬解編10公頃
- 蘭德公司：薩德貴 也不符台灣需求
- 大賀兄弟在室男 羞尬爆乳辣妹
- 募款不易 新北家扶：僅二成生受
- 〈親子會客室〉媽媽的信任 讓我學會負責
- 羅時豐市場好廣 86歲到5歲都可以
- 連俞涵遭諷公主假清高 李國毅心疼「沒保護好她」
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- （影音）《鬼怪》死鬼CP首爾合體 李棟旭牽孔劉飄基情
- BY2姊沾錦榮 妹妹看好戲 Miko吸引混血兒圍繞 Yumi黑人市場吃香
- 一念無明影展發威 余文樂將來台催淚
- 挨雙轟+球吻 殷仔3局3K
- 這間廟為民族英雄舉辦誕辰祭典 還合唱「主題曲」…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：分局長排「護花」勤務 基層怒：警力不足、嘜來亂！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分