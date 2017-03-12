分局長排「護花」勤務 基層怒：警力不足、嘜來亂！

2017-03-12 23:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕「警力都不夠用了，還要排人護花，長官在想甚麼？」新北市鼻頭國小與風管處合作復育野百合2年，卻傳出被民眾挖走百合花的情形。瑞芳警分局長林泰裕日前到鼻頭國小時，要求鼻頭派出所安排護花勤務，保護百合花的安全，卻引起基層反彈。警員表示，瑞芳地區地廣人稀，平時執勤人數已經嚴重不足，根本無力護花。

基層警員為鼻頭派出所同仁抱不平，認為警察最重要的工作，應該是維護市民的治安與交通安全，不能把所有事情攬在身上，而且鼻頭所加上所長只有5個人值勤，加上輪休，根本沒有警力負擔。

附近的居民也表示，守護野百合應該是大家一起來幫忙，發揮公德心，如果單靠警察保護，其實成效不大，倘若真的要派人，應該也要請主管單位的東北角風景管理處人員或者是區公所人員幫忙巡邏，不能甚麼事都只靠警察，如果分局長真的那麼有心，也可以加入巡邏的行列，別再讓基層警員增加負擔。

據悉，現任的分局長先前就常做出不合理的指示，引發基層不滿，這一次又要求員警護花，造成極大的反彈。記者嘗試撥打林分局長手機，想詢問他對於此事的回應，但響了幾聲電話就被切斷，暫時無法取得他的回應。