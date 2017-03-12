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黑貓送貨員被逼跪風波 警方說話了

2017-03-12  23:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「送貨遲到被逼跪」真的有這回事嗎？一名黑貓宅急便的送貨員，今因送貨到彰化縣員林市給貨主，遲到約4小時，引發貨主不滿，不願簽收，年僅約20歲的宅配男，氣得飆罵「我知道你家住哪裡！」惹惱對方，揚言提「恐嚇告訴」，送貨男擔心惹上官司，工作不保，情緒失控，跪地求饒。

宅配男弓身跪拜，有如日劇「半澤直樹」的「加倍奉還」畫面，被一名目擊的媽媽拍到，po到網路，媽媽解讀為「送貨遲到，被逼下跪」，引發網友對夫妻躂伐，紛紛揚言肉搜「逼跪夫妻」，但警方表示，宅配男出言「我知道你家在哪裡！ 」讓兩夫妻心生恐嚇，意圖提告，才是宅配男跪地主因，由於雙方都有錯，以致都不願提告。

事件起因於一名媽媽用手機拍下事件過程，其中還留言，夫妻「3打1」，用木箱砸宅配男，「送貨遲到，有必要這樣做嗎？」眾網友氣得飆罵兩夫妻「太過份」，連「無恥夫婦」都說出口，更有人揚言，一定要把這對「失格夫妻」揪出來。

當時警方接獲報案也趕到現場，警方說，宅配男與夫妻約在廣場交貨，雙方有約定時間，原本是約在今天早上8點至10點，結果因宅配公司人力配度問題，拖到下午2點才到，夫妻氣得不想簽收，雙方僵持約10分鐘，宅配男先發飆，整個過程都被太太「全都錄」，其中「我知道你家在哪裡！」讓夫妻覺得受威脅，對宅配男又打又砸。

宅配男落居下風，擔心被告，工作不保，趕緊下跪求饒，警方到場後，兩方都覺得自己有錯，都不打算提告。

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  • 逼跪風波引眾怒，雙方都自覺有錯因此都不提告。（記者顏宏駿翻攝）

    逼跪風波引眾怒，雙方都自覺有錯因此都不提告。（記者顏宏駿翻攝）

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