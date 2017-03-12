南山國小旁跳崖自殺 檢察官完成相驗無他殺嫌疑
2017-03-12 23:59
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〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉南山村民眾跳崖自殺，當場身亡，檢察官今天相驗後確認沒有他殺嫌疑。
36歲簡女因為工作的關係，前往南山部落種菜，昨天趁著有空的時候，在家中與姐姐一起喝酒聊天，但是酒酣耳熱之際卻開始發生激烈爭執，藍女離開後，昨天下午5點多左右，跑到南山國小旁懸崖，跳下約100公尺深的溪底。
昨晚警消與村民不斷尋找藍女，晚上6點多在溪底農田上發現藍女，但是已經當場死亡，今天下午檢察官與法醫完成相驗完畢，確認死因是自殺，並無它殺嫌疑。
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