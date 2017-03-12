疑用火不慎 民雄老翁陳屍竹葉灰燼旁

2017-03-12 21:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉東興村80歲劉姓老翁今天傍晚在葉子寮住家附近燒竹葉，疑因未注意火勢，延燒雙足逃生不及，活活被燒死，確切死因正由警方調查中。

警方初步調查，劉某下午到住家附近燒廢棄竹葉，但直到傍晚6點，老翁仍未返家，家屬請鄰居協尋，幫忙尋找的鄰居赫見老翁躺在還有殘火的竹葉灰燼旁，現場瀰漫燒焦難聞氣味，趕緊通報119。

縣消雙福分隊獲報趕抵，發現老翁下肢燒焦，明顯死亡，現正由警方釐清老翁死亡疑點。