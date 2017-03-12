砂石車爆胎失控撞門架 肇事駕駛恐賠上百萬

砂石車撞上道路行車監控鐵架，造成鐵架嚴重歪斜及車輛毀損。（記者何宗翰翻攝）

2017-03-12 21:53

〔記者何宗翰／台中報導〕一輛載滿柏油刨除廢料的砂石車，12日下午1點多行經台74線35公里處台中市太平往霧峰方向，疑因爆胎失控，將「颱風來都吹不歪」的行車監控門架撞歪，直到晚間9點多仍未搶通，就連對向的霧峰到大里路段，也因多人看熱鬧減速，導致後方嚴重回堵至福高，估計要到晚間10點才能完全恢復通車。

公路總局員林工務段段長陳舜賢表示，由於門架上的CNS交控設備和中山高、福高上的有連線，當初統一委由高公局代辦、代維護、代管理，要等到後續高公局來估算維修費用要多少，才能向肇事者求償。

「光是那個門架就要上百萬了！」陳舜賢表示，門架是鋼管鍍鋁的材質，這座又比一般的單桿L型門架大很多，通常遇到颱風也不容易壞，這次砂石車是直接衝撞中央分隔島上的基礎桿柱，從底部將門架扯起拉歪，上方的CNS交通顯示系統雖然看起來完整，但仍要檢測知後才知道有沒有損壞。

陳舜賢說，由於道路上方有高壓電線，需先請台電斷電才能施工，台電在晚間7點13分已經確認沒有電了，目前正在以吊車進行吊掛作業，砂石車車頭已經分離，車斗的部分還壓在桿子下，門架也實在太大了，需先切割減輕重量才能要吊離，最後清理路面，目標訂在晚間10點以前通車。

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