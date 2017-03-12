| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》中田翔猛打賞 日本延長賽「突破」荷蘭
 首頁 > 社會

砂石車爆胎失控撞門架 肇事駕駛恐賠上百萬

砂石車撞上道路行車監控鐵架，造成鐵架嚴重歪斜及車輛毀損。（記者何宗翰翻攝）

2017-03-12  21:53

〔記者何宗翰／台中報導〕一輛載滿柏油刨除廢料的砂石車，12日下午1點多行經台74線35公里處台中市太平往霧峰方向，疑因爆胎失控，將「颱風來都吹不歪」的行車監控門架撞歪，直到晚間9點多仍未搶通，就連對向的霧峰到大里路段，也因多人看熱鬧減速，導致後方嚴重回堵至福高，估計要到晚間10點才能完全恢復通車。

公路總局員林工務段段長陳舜賢表示，由於門架上的CNS交控設備和中山高、福高上的有連線，當初統一委由高公局代辦、代維護、代管理，要等到後續高公局來估算維修費用要多少，才能向肇事者求償。

「光是那個門架就要上百萬了！」陳舜賢表示，門架是鋼管鍍鋁的材質，這座又比一般的單桿L型門架大很多，通常遇到颱風也不容易壞，這次砂石車是直接衝撞中央分隔島上的基礎桿柱，從底部將門架扯起拉歪，上方的CNS交通顯示系統雖然看起來完整，但仍要檢測知後才知道有沒有損壞。

陳舜賢說，由於道路上方有高壓電線，需先請台電斷電才能施工，台電在晚間7點13分已經確認沒有電了，目前正在以吊車進行吊掛作業，砂石車車頭已經分離，車斗的部分還壓在桿子下，門架也實在太大了，需先切割減輕重量才能要吊離，最後清理路面，目標訂在晚間10點以前通車。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台74線 爆胎 環快 砂石車 門架
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：砂石車爆胎失控撞門架 肇事駕駛恐賠上百萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.