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泰山工廠傳火警 濃濃黑煙直竄天際

警消人員前往現場灌救。（民眾提供）

2017-03-12  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕新北市泰山區南林路一處3層樓工廠，今晚間8時許，作為倉庫使用的地下一樓突然竄出火煙，濃濃黑煙直竄天際，新北消防局據報立即派遣警義消88人及31輛各式消防車輛前往現場救援，據了解，該處為長庚醫學科技有限公司空廠房，堆放紙箱雜物，所幸場內並無人員在內。

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