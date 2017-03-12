高市女騎士 遭民營公車輾過身亡
2017-03-12 21:02
［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市民營公車擦撞機車女騎士，騎士遭車後輪輾過，當場身亡。
左營警分局交通分隊表示，今天下午4點15分許，南台灣客運紅36公車行經天祥路61號巷口，前右側車門處與同行向之吳姓女騎士（64歲）機車擦撞，吳女人車倒地，後背及頭部遭公車後輪輾過，雖戴安全帽仍不治往生。
警方測定吳姓肇事駕駛（35歲） 呼氣酒測值為零，但前門右側有明顯機車手把擦痕，詢後依過失致死罪嫌送辦。
吳嫌向警方供稱，行進間繫安全帶，沒看手機，時速40公里且沒喝酒，當時於天祥路東往西行駛，沒看到機車，只聽輕輕一聲擦撞聲，立即將公車停於路旁，下車看到機車騎士已倒地。
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