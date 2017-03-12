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台北車站飄異味 洗手間發現疑似辣椒水味道

2017-03-12  20:43

〔記者王冠仁／台北報導〕今天晚上8點5分，台北市消防局接獲報案，指稱台北車站東三門處傳出異味。消防局派員趕往，初步在地下一樓的洗手間內，發現疑似辣椒水的味道。

消防局說，目前情況無須疏散旅客，後續將交由鐵路警察局處理。

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  • 台北車站示意圖，與本新聞事件無關。（資料照，記者陳志曲攝）

    台北車站示意圖，與本新聞事件無關。（資料照，記者陳志曲攝）

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