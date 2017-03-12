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高雄中都濕地發現女屍 穿紅衣黑褲身分不明

2017-03-12  19:49

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區中都溼地水池，今傍晚5時40分許發現一具屍體，經警方鑑識人員到場，死者是一名女性，研判年約60至70歲左右，初步查看身上無明顯外傷，也無攜帶證件或遺書，身分仍由警方調查中。

警方表示，今傍晚有民眾到中都溼地運動，發現水池中漂浮一具女屍，立即報警，三民第一分局三民派出所及鑑識人員到場，並將死者遺體打撈上岸，死者體型瘦小，生前穿著紅色毛線衣、黑色長褲，由於身分不明，並通知附近里長前來協助指認。

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  • 高雄中都濕地今傍晚發現身分不明女屍，警方調查中。（記者方志賢翻攝）

    高雄中都濕地今傍晚發現身分不明女屍，警方調查中。（記者方志賢翻攝）

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