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女警親上陣 演出「過度追求NO NO NO」復古MV

北市女警上陣，演出「過度追求NO NO NO」復古MV。（記者姚岳宏翻攝）

2017-03-12  23:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市婦幼警察隊為宣導婦幼人身自我保護觀念，特別推出微電影「過度追求NO NO NO」復古MV（https://m.youtube.com/watch?v=So6nL1ltyes&feature=youtu.be），將偶像團體「草蜢」的懷舊經典歌曲「失戀陣線聯盟」歌詞改編，女警親自上陣演出，搭配劇情宣導「過度追求亦是性騷擾的一種」。

婦幼隊指出，「過度追求」常見包括跟監、偷拍，瘋狂以電話、簡訊持續騷擾，過度關心並長期性的緊迫盯人、公開求愛、家門口或是辦公場所等待站崗、自傷、自殘、甚至做出傷害被追求者的行為等，這些行為不僅造成被追求者精神壓力緊張，更影響其生活作息甚至安全上的顧慮。

婦幼隊表示，期望透過微電影，能有效宣達相關法令知識及自我防衛意識，追求者應要尊重被追求者的意願及感受；而被追求者也應向對方明確表達拒絕，並讓對方知道自己的容忍底線，而非消極的不予理會，若當發現追求者有過激行為，應避免單獨外出或與追求者單獨見面，並適時向警方或社政專業尋求協助。

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  • 女警親自上陣演出微電影，表達「過度追求亦是性騷擾的一種」。（記者姚岳宏翻攝）

    女警親自上陣演出微電影，表達「過度追求亦是性騷擾的一種」。（記者姚岳宏翻攝）

  • 女警親自上陣演出微電影，表達「過度追求亦是性騷擾的一種」。（記者姚岳宏翻攝）

    女警親自上陣演出微電影，表達「過度追求亦是性騷擾的一種」。（記者姚岳宏翻攝）

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