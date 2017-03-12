座車被兒子同學開走 沈發惠：意外震驚

2017-03-12 18:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕一名15歲陳姓少年今凌晨涉嫌偷竊新北市議員沈發惠的座車，無照駕駛在台北市街頭狂飆，警方查出，陳姓少年是沈發惠兒子的補習班同學。沈發惠今天表示，平日非常注意孩子的交友狀況，發生此事感到意外震驚。

台北市員警今天凌晨巡邏時，攔查1輛形跡可疑的黑色休旅車，未料駕駛人踩油門加速逃逸，連闖8個紅燈，最後被攔下，發現是一名無照駕駛的15歲陳姓少年，且車主是新北市議員沈發惠。

沈發惠因人不在國內，透過服務處發出聲明表示，他利用開議前3天出國參加同學會，正在國外返台途中，對相關事宜尚待了解，不便發表評論。

沈發惠指出，小兒子平日在校個性開朗合群，他很注重孩子的交友狀況，有同學發生這種事，令人感到意外震驚。相信小朋友只是一時調皮誤觸法網，感謝警方機警執法，防止釀成更大傷害。

沈發惠說，日後他會以此為戒，更加注意兒女的交友活動，負擔起更多家庭教育的責任。