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長照2樓屬違法收容 死者家屬拿不到火險理賠金

2017-03-12  18:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」惡火釀4死13傷，死者家屬今天再與業者協調賠償事宜，現場火藥味濃；由於4名死者是被從長照中心1樓合法區域移置到2非法區域，無法接受相關公共意外責任險理賠，家屬情緒激動，對於業者提出每名死者150萬元的賠償金與全額喪葬費不滿，要求提高金額，否則要求循法律途徑解決，雙方未有共識，相約17日再議。

家屬表示，原本把家人是送到長照中心的1樓合法區域，未料，被業者送上2樓區域安置，根本不知道2樓是非法區域，如今發生火警家人過世，無法請領每名死者300萬元的保險理賠金。

對此，長照中心負責人鍾朝麟認為，因自身財力有限，僅能負擔每名死者150萬賠償金與全額喪葬費，但不被家屬接受，只能擇日再進行協調。

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  • 長照2樓屬違法收容，死者家屬拿不到火險理賠金。（記者李容萍攝）

    長照2樓屬違法收容，死者家屬拿不到火險理賠金。（記者李容萍攝）

  • 長照2樓屬違法收容，死者家屬拿不到火險理賠金，圖中為負責人鍾朝麟。（記者李容萍攝）

    長照2樓屬違法收容，死者家屬拿不到火險理賠金，圖中為負責人鍾朝麟。（記者李容萍攝）

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