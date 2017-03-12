又有刑警緝毒受重傷 同仁：請為他集氣

台中市第五分局偵查佐陳志成被撞成重傷，同仁為他祈福集氣。（記者許國楨翻攝）

2017-03-12 18:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局偵查隊10日凌晨查緝一起毒品案，開車的張姓毒蟲為逃避查緝催足油門拒捕逃竄，過程中偵查佐陳志成因閃避不及遭衝撞，造成頭部撞擊地面當場傷重昏迷緊急送醫，同仁得知紛到醫院為他祈福集氣，就在昨凌晨張嫌落網同時，陳員也逐漸恢復意識，但仍在加護病房觀察中。

警方當天凌晨接獲線報，有毒犯疑在北屯區遼陽五街與遼陽北一街附近進行毒品交易，立即指派偵查隊二個小隊共八名員警趕往查緝，先利用偵防車前後包夾張嫌駕駛的自小客並大聲喝令對方「下車」，未料對方見苗頭不對，顧不得前方有人立即加足馬力突圍。

當時站在車側的偵查佐陳志成因閃避不及，被亂竄的自小客撞飛後腦部重擊著地，張嫌撞警後繼續加速逃逸，陳員則是當場鮮血直流昏厥倒地不起，同仁見狀趕緊通報119救護車將顱內出血的陳員送往中國醫藥大學附設醫院救治。

警方指出，現年48歲的陳員嫉惡如仇，雖已從警近30年，打擊犯罪仍一本初衷，同仁得知此事相當震驚，有人到廟宇祈禱並紛紛到醫院為他祈福集氣，而偵查隊同僚更是義憤填膺，誓言在最短時間將張嫌逮捕歸案。

昨清晨5時許，警方終於掌握張嫌藏匿處循線逮到人，同時間昏迷的陳員，竟也在張嫌落網後逐漸恢復意識，並轉入加護病房觀察中，讓親友都相當欣慰，至於張嫌訊後被依殺人未遂、公共危險等罪嫌送辦。