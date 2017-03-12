偷議員車少年律師代喊冤：有無照駕駛、未偷車
2017-03-12 18:16
〔記者鄭景議／台北報導〕北市松山分局警方今（12）日凌晨欄查一台黑色休旅車，當時車中15歲的陳姓少年因無照駕駛，一時心慌加速逃逸，連開超過6公里後被警方攔下，經查車主為新北議員沈發惠，少年被逮後雖一度向警方稱自己是偷車鑰匙來開，但是下午少年的律師對外表示，其實當時情況是少年在議員兒子家中，當著議員兒子以及另一名同學的面，跟他們炫耀「自己會開車」，議員兒子不相信，少年才將車開給2人看，並沒有偷竊的行為。
陳姓少年的律師黃心賢對記者表示，當時其實陳姓少年與議員兒子及2人的一名同學，深夜在議員兒子的阿嬤家中聊天，聊天時陳姓少年跟其他2人表示「我會開車」，但2人完全不信，陳姓少年於是當著2人面，拿起沈發惠的車鑰匙，並開車出門。
黃心賢律師說，當時陳姓少年開車上路後，還有通電話及傳簡訊，要議員兒子以及另一名同學下樓來看，這部分的證據也都有保留，因此絕對沒有偷車的行為，目前少年也已被少年法庭責付。
律師強調，該少年明天還要上學，不希望少年被同學以異樣眼光看待，因此特出來說明，希望大眾不要直接定罪，當時少年在筆錄中一時心慌稱自己偷車，但這不是實情。
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