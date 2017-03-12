2000公斤巨石壓頂 女登山客奇蹟僅腿傷

2017-03-12 17:55

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽熊空山區，上午近11點時發生發生落石滾落壓傷民眾意外，38歲莊姓女子，與同伴步行在往逐鹿山的小徑時，忽然遭一塊近2000公斤的巨石滾落壓住小腿，莊女動彈不得受困深山，由於該石塊相當巨大，周長約需3至4人張手才能環抱，消防人員獲報派員入山，下午3點半左右將莊女以直升機吊掛方式送往雙和醫院，初步檢視沒有嚴重骨折，參與救援的人員驚呼「簡直奇蹟！」

消防人員表示，莊女相當幸運，雖遭落石砸中小腿近4小時，但周圍還有多顆較小的石頭撐出空隙，讓莊女的血液能夠循環，未造成組織壞死，被這麼重的石頭壓住照例極可能需要截肢，僅小腿外傷實在命大。