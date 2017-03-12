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外國人騎車撞傷 消防局放假小隊長路過協助救援

兩名外籍女子在台東市發生機車擦撞事故，放假消防人員及其妻也加入救援。（記者王秀亭翻攝）

2017-03-12  17:33

［記者王秀亭／台東報導］兩名外籍女性今天下午騎機車行經台東市馬亨亨大道，疑因路面不平，機車彈跳撞上前方機車，兩車騎士紛紛倒地，其中一名外籍女性卡在路邊的廂型車底，放假中的台東縣消防局大武高救隊小隊長胡聖輝與擔任英文老師的妻子路過，見狀立即下車救人，而胡妻也發揮英文專長，讓受傷的外籍女子安心待援。

今天下午3時許，外籍女性Anna與Emma兩人共同騎乘一輛銀色機車在台東市馬亨亨大道上，疑未注意前方路面有突起物，猛然撞上，並波及前方游姓男子所騎乘的紅色機車，兩車紛紛倒地，三人都受傷，其中一名外國女子因撞擊力而彈到停在路旁的廂型車底，整個下半身卡在車底。

車禍發生時，大武高救隊小隊長胡聖輝正開車載著妻子外出遊玩，不僅目睹過程，更趕緊下車助人，與附近民眾、立即趕到的消防人員抬起廂型車，並協助將3名傷者送醫，胡妻也在整個過程中，陪伴及安撫受傷的外籍女子，不過事後兩人對助人過程相當低調，僅表示做該做的事而已。

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  • 休假中的台東縣消防局大武高救隊小隊長胡聖輝與妻子剛好路過車禍現場，趕緊下車協助。（記者王秀亭翻攝）

    休假中的台東縣消防局大武高救隊小隊長胡聖輝與妻子剛好路過車禍現場，趕緊下車協助。（記者王秀亭翻攝）

  • 馬亨亨大道上的路面突起物造成機車追撞機車事故。（記者王秀亭翻攝）

    馬亨亨大道上的路面突起物造成機車追撞機車事故。（記者王秀亭翻攝）

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