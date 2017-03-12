長照惡火善後 社會局轉介、家屬反彈
2017-03-12 17:28
公親變事主！長照中心惡火，社會局協調轉介、家屬反彈，最後僅1名住民順利轉介。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」惡火釀4死13傷，社會局原訂今天轉介1樓的4位住民，已協調受轉介的機構前往接人，未料，引起住民家屬反彈，反而力挺里長負責人鍾朝麟，直指社會局未事先溝通，家屬也沒看過轉介機構的環境，拒絕轉介，最後僅1名沒有家屬在場的住民完成轉介，連要接人的業者不知所措，場面尷尬。
家屬抱怨，社會局只打一通電話就要代辦轉介，他們不知道要安置的機構環境、交通、收費等，也不知會不會用心照顧家人？家屬認為，社會局介入沒意義，有點「受到強迫的感覺」，除非有補助？很多問題與細節也要溝通，等親自看過才安心，畢竟老人行動不便還生病。
對此，社會局表示，會就家屬意願盡量協調其他機構協助轉介，若收費較高，社會局會協調降低，以符合長輩及家屬需求，至於家屬選擇機構過程的疑慮，包括對環境、距離考量，社會局尊重家屬意願，並派社工家訪持續溝通。
社會局並說明，愛心長照中心合法立案區域在1樓，2樓用同樣機構名稱，跟住民家屬簽約，社會局認定1、2樓都是機構範圍，即使1樓合法立案，社會局稽查後了解仍有缺失，將持續輔導。
鍾朝麟則承認2樓違法超收的錯誤，但希望社會局不要在傷口灑鹽，他希望社會局拿出公平正義，而不是要消滅他們，家屬若願意帶住民離開，將予以尊重，但社會局不能騙家屬該中心已被停業或是斷水斷電，讓他們相當不滿。
公親變事主！長照中心惡火，社會局協調轉介、家屬反彈，最後僅1名住民順利轉介。（記者李容萍攝）
公親變事主！長照中心惡火，社會局協調轉介、家屬反彈，最後僅1名住民順利轉介。（記者李容萍攝）
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