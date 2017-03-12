砂石車撞倒快速道路鐵架門 影片曝光
2017-03-12 17:26
砂石車撞上道路行車監控鐵架，造成鐵架嚴重歪斜及車輛毀損。（記者何宗翰翻攝）
〔記者何宗翰／台中報導〕38歲詹姓駕駛今天（12日）下午1點20分左右，在台74線35公里處台中市太平往霧峰方向，疑因左前輪胎突然爆胎，從外側車道衝向內側車道，先擦撞前方一輛休旅車後，撞上台74線道路行車監控鐵架，將整個鐵架門撞歪，砂石車車頭幾乎全毀，車上載運的柏油刨除廢料也散落到南北車道，所幸詹姓駕駛送醫後意識清楚，無生命危險。
霧峰分局交通分隊長施博偉表示，車禍發生後，兩側車道一度僅有路肩可通行，目前南下車道仍由公路總局員林工務段排除事故中，要往福高的民眾請由德芳南路或大里二出口下交流道，改走中投公路。
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