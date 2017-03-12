彰縣賽車衝撞觀眾席 9人送醫

彰化縣一間小型機車賽車場，今天下午選手競速時，一部機車失控，偏離賽道，直接往觀眾席撞過去。（圖由彰化消防局提供，記者顏宏駿翻攝）

2017-03-12 17:03

〔記者顏宏駿、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣一間小型機車賽車場，今天下午選手競速時，一部機車失控，偏離賽道，直接往觀眾席撞過去，機車騎士和觀眾共有9人受傷送醫，所幸只受皮肉傷，肇事的機車騎士受傷較為嚴重，但沒有生命危險。

這起意外發生在今天下午4時左右，位於溪湖鎮大溪路的「K1賽車場」，正在進行機車競速，旁邊有民眾觀賽。

1部機車突然失控往觀眾席位置衝過來，觀眾閃避不及被撞上，共有4男5女受傷（含肇事騎士），其中4人送衛福部彰化醫院，4人送溪湖道安醫院，駕駛自行就醫，後轉彰化秀傳醫院，觀眾部分都是皮肉傷，沒有大礙，騎士疑似鼻樑斷裂，還要住院觀察，警方深入了解肇事原因。