誤將士官長當車手公布 豐原分局開記者會道歉

2017-03-12 17:02

〔記者歐素美／台中報導〕豐原分局上月印製40張詐騙車手海報張貼在轄區ATM提醒民眾注意，結果因金融機構ATM時間未校正而出現誤差，錯將一名士官長誤認為詐騙車手公布，經士官長發現趕緊向警方反映，警方才知出包，趕緊回收海報，並於今天召開記者會道歉。

豐原分局偵查隊分隊長余欽和表示，上月24日，分局將4名詐騙集團車手照片印製成40張海報，貼在豐原、潭子、大雅、神岡區提款機旁，提醒民眾注意，以隨時通報警方，可獲獎金1萬元，海報中包括被誤認為車手的一名士官長。

余欽和指出，偵查隊是根據165反詐騙專線轉報，查出車手於1月3日21點48分37秒到自動櫃員提款機提領贓款，因金融機構提供3分鐘的監視器畫面，於該時僅有該士官長出現，才將其列為車手，後經士官長反映後調查才發現金融機構提供的監視器畫面較實際時間慢了22秒，才產生誤會，隨即將錯誤海報撤下。

豐原分局表示，由於張貼車手海報在提款熱點提醒民眾注意報案，從今年1月至今經民眾報案已逮捕了37名車手，成效良好，因此未來仍將繼續實施，至於確認嫌犯身分部分會更加謹慎。並強調該事件發生後，分局除在第一時間撤下海報，並由分局長率員向士官長致歉。因媒體報導，豐原分局今天更召開記者會承認「警方確有疏失」，日後將改進防詐SOP。