假日三寶辦車聚？ 環快連遇2逆向車

賓士車逆向開上新北環快，甚至還閃大燈示警。（擷取自影片）

2017-03-12 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕三寶辦車聚？有網友開車在新北環河快速道路，行經新北大橋正要下三重成功路匝道時，卻突然竄出兩輛逆向開上快速道路的車，讓網友傻眼，將行車紀錄器貼上網，隨即引起討論。

一名李姓網友駕車在新北環快，下三重成功路出口時，突然竄出一輛賓士車，逆向開上快速道路，甚至還不斷閃大燈示警，所幸網友車速不快驚險閃過，不料，才又往前開了一小段距離，又看到一輛三菱緊接在賓士後方開上了快速道路，讓李姓網友看傻了眼，將行車紀錄器上傳到臉書社團爆料公社，並反串表示：「怎麼有台馬5逆向啊很危險欸！」、「怎麼一堆車逆向啊！這世界怎麼了！」

看完影片的網友紛紛留言討論「太瞎了，還一次兩台車」、「能超越86的只有87啊」、「三寶無差別車聚啦」、「看到第一台，我確定是賓士逆向，看到第二台......害我開始懷疑一開始地上的箭頭是不是畫反了」、「有賣坦克車嗎？感覺現在要開坦克上路才安全」。