一句我愛你 輕熟女被騙走300萬元

2017-03-12 15:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市40歲蘇姓輕熟女利用交友平台，認識自稱香港投資集團的劉姓經理，卻陷入對方愛情詐騙陷阱，被騙走10萬美金（約新台幣300萬元），刑事局統計，近1個月以類似手法進行詐騙案件有28件，每筆詐騙金額自新台幣數萬元至數百萬元不等，呼籲民眾要特別小心。

新北市40歲蘇姓輕熟女利用交友平台，認識一名自稱劉誠偉的網友，對方殷勤獻愛情攻勢，蘇女迅速墜入情網，對方稱自己擔任施羅德集團香港辦事處經理，有件期貨案獲利可觀，很值得投資，邀請蘇女合作投資賺錢，可當作未來結婚基金。

對方又一再以「我愛你」等甜言蜜語灌她迷湯，蘇女心動不已，依對方指示先匯了美金2萬元到對方指定帳戶，過了4天，又以投資已獲利美金6萬元，邀她繼續加碼，蘇女2個月內，陸續匯出5筆共計10萬美金，等到後來蘇女發現對方說法反覆，言談異常，才知自己被騙至派出所報案。

165反詐騙諮詢專線統計，近1個月期間以類似手法進行詐騙有28件，被害對象以女性為主，年齡介於35至55歲之間，歹徒與被害人聊天取得信任後，再打著投資名義要求被害人匯款；警方呼籲，網路交友無論是借錢或是投資，只要談錢就要格外小心，先別急著匯款，有任何與詐騙相關的問題，都歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆