3賊潛西門町髮廊行竊 被害店家開轟

2017-03-12 15:49

〔記者王冠仁／台北報導〕3名竊賊在前天凌晨2點多，跑到台北市西門町武昌街上一間髮廊行竊，3賊在店內大肆搜刮，偷走現金8000元，電腦、相機、平板電腦以及剪刀數把、電棒夾3把等，讓店家損失16萬多元。店家當天中午開門營業後，發現遭竊，立即向警方報案。

被害店家事後氣得將相關影片放在臉書上，還大罵「把我的電腦還給我！」警方說，案發後已調閱竊嫌的來去向監視器畫面，目前已經掌握特定對象，將全力緝凶。