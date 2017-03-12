知名帝王蟹海鮮餐廳 被盜上百萬

一名年約40歲的男子，行竊知名的帝王蟹海鮮餐廳，偷走5萬現金與1百萬的支票。竊賊在店外徘徊。（取自爆料公社）

2017-03-12 15:43

〔記者王冠仁／台北報導〕前天下午3點多時，一名年約40歲的男子，跑到台北市吉林路上一間知名的帝王蟹海鮮餐廳，趁著店家休息時段，穿著外套、戴著鴨舌帽，潛入餐廳內行竊。竊賊似乎十分熟悉餐廳內狀況，趁著餐廳門口鐵門拉下一半、員工都在地下室休息時，迅速拿剪刀撬開櫃台抽屜，偷走5萬現金與1百萬的支票。

店家發現失竊後，調閱監視器畫面查看，還發現竊賊下手前，還先在店外徘徊許久，得手後還抽取衛生紙墊在手上再去撥開監視器鏡頭。

警方說，接獲店家報案後，根據竊嫌犯案過程，研判竊賊十分熟悉店內作息與擺設，不排除可能是曾經任職過的前員工，或是曾來消費的客人，正在全力追查。

竊賊用衛生紙墊手再撥開監視器鏡頭。（取自爆料公社）