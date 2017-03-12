砂石車撞倒鐵架門 台74線大里南下段封閉
2017-03-12 15:39
砂石車撞上道路行車監控鐵架，造成鐵架嚴重歪斜及車輛毀損。（記者何宗翰翻攝）
〔記者何宗翰／台中報導〕台74線35公里處台中市太平往霧峰方向，今天（12日）下午1點20分左右發生砂石車撞道路行車監控鐵架的翻車事故，車禍導致砂石車駕駛1人全身多處擦傷、意識模糊，並波及1輛小客車，由於損壞的鐵架門倒塌、砂石車翻覆，台74線大里南下段全線及大里一交流道封閉，車輛回堵2、3公里。
消防局表示，報案人指出，砂石車疑因爆胎衝撞護欄翻覆，有人受困，獲報後派出大里及國光分隊到場救護，現場發現砂石車有擦撞同向自小客車，並撞上道路行車監控鐵架，造成鐵架嚴重歪斜及車輛毀損，車上載運的柏油刨除廢料也散落到對向道路。
司機為年約40歲男性，腳部受困於駕駛座，意識模糊，消防人員使用破壞器材，將車頭破壞，協助脫困後，由大里分隊救護車送亞洲大學附設醫院就醫。
警方表示，因事故需用大型吊車進行吊掛作業處理，會全線封閉處理，請用路人自行提前改道，要接福高的用路人請改道走台3線。
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