疑酒駕剎車沒踩好 大貨車滑行連撞14車

大貨車疑似剎車沒踩好。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-12 15:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕大貨車54歲李姓駕駛今中午行經新北市新店區安祥路、祥和路口上坡路段停等紅燈，李某車輛剎車疑似沒踩好，向後滑撞到停等紅燈的轎車、公車、停在路邊的車輛，共14輛車遭波及，所幸這起意外僅公車司機雙腳輕微擦傷，包紮後已無大礙。警方對李某酒測，發現其呼氣酒測值達每公升0.45毫克，目前正對其進行偵訊。

警方表示，還好今天不是上班日，路上車輛不多，否則若遇一般上班日，安祥路上總是車水馬龍，後果恐不堪設想。警方現正積極調閱路口監視器，以詳細釐清肇事原因。

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