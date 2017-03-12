揪甘心 警為迷途婦披雨衣並送她回家
2017-03-12 15:18
〔記者徐聖倫／新北報導〕倒個垃圾...卻忘了怎麼走回家！80歲楊姓老婦人前日晚間外出倒垃圾，未料他垃圾一倒完，竟往家裡反方向走去，就這樣在新北市永和街頭迷航約2個小時，警方在得和路騎樓找到楊婦，便趕緊為她披上警用雨衣禦寒，同時以警車送她返家。
前日仍然是濕冷天氣，楊老太太衣著單薄，1個人在寒風中瑟縮，警方上前一問，果然是迷途老人，警員劉哲源趕緊脫下身上最禦寒的警用雨衣為楊老太太披上，再將她送抵派出所稍事休息。
警方趕緊利用戶役政系統查出楊老太太名字，同時順利找到楊老太太家住址，開著巡邏車安全將楊老太太送抵家門。楊家人看到楊老太太回家，感動直呼「還好有你們，真的非常感激！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣戲劇最長壽男主角 年收6.4億元賺了28年
- 經典賽》米勒挨2轟爆4分 多明尼加逆轉勝美國
- 身障輪椅族小陽 從流浪街頭變成網球金牌選手
- 311追悼感恩會 邱義仁：台日友好 有困難也能克服
- 書法是國粹 馬英九與蘇嘉全有共識
- 陳怡芬／迷宮之鳥
- 公開戀愛前奏？ 李國毅公開私信「光明正大談戀愛」
- 遠東油脂逾期產品 高市下架3234公斤
- 官邸磁場差又鬧鬼... 巴西總統帶妻小火速撤離
- 台大生最希望消失的歌曲 第一名就是國歌
- 夫選北市長、妻接花蓮縣長？核心人士：評估中
- 屏東市千人祈福法會 千禧公園登場
- 03/12 各報重點新聞一覽
- 棒協提「3大重點」批中職 慘遭網友「翻譯」打臉
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League cash said unwanted
- （影音）徐佳瑩等到弟結婚了 暖唱《最重要的決定》催淚
- 冷氣團明晚南下 吳德榮：北部降溫10度以上
- 一念無明影展發威 余文樂將來台催淚
- 拆定了！ 屏東飛行聚落拼圖將少一塊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei recalls 19 products over expired ingredients
- 競購東芝半導體 傳鴻海台積電聯手
- Ella老公操肌肌 攏系為了他
- 經典賽》又高又遠 馬查多這一轟不科學（影音）
- 格鬥》黃偵玲登亞洲最大格鬥盛會 感謝眾人支持 （影音）
- 王丹：中生共諜臉書藏密碼
- 經典賽D組》國王遭「波」及 扣倒輸球好「委」屈
- 衝突升溫！ 土國總理：以「最嚴厲手段」報復荷蘭
- 碧湖公園鴨屍確診禽流感 北市加強周邊消毒
- 高雄空氣品質達不良紅 民眾應減少戶外活動
- 超狂相親節目推全裸 袒裎相見後下秒...
- 情蒐詳盡然後呢? 葉君璋點出關鍵
- 埔里山城馬拉松 6千選手輕鬆慢跑鄉間小路
- 搭機捷感到欣慰 游錫堃：任內曾面臨3挑戰...
- 30年的老回憶 青年公園太空城堡大升級
- 富邦325開幕戰 一天賣破萬張
- 目睹產後大出血 竇智孔感謝老婆付出
- 劃休閒農業區 桃市府續拚4處1300公頃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Baseball fans plan march to save team
- 自由廣場》愛國同心會不知道的「上京」老兵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：揪甘心 警為迷途婦披雨衣並送她回家
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分