揪甘心 警為迷途婦披雨衣並送她回家

2017-03-12 15:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕倒個垃圾...卻忘了怎麼走回家！80歲楊姓老婦人前日晚間外出倒垃圾，未料他垃圾一倒完，竟往家裡反方向走去，就這樣在新北市永和街頭迷航約2個小時，警方在得和路騎樓找到楊婦，便趕緊為她披上警用雨衣禦寒，同時以警車送她返家。

前日仍然是濕冷天氣，楊老太太衣著單薄，1個人在寒風中瑟縮，警方上前一問，果然是迷途老人，警員劉哲源趕緊脫下身上最禦寒的警用雨衣為楊老太太披上，再將她送抵派出所稍事休息。

警方趕緊利用戶役政系統查出楊老太太名字，同時順利找到楊老太太家住址，開著巡邏車安全將楊老太太送抵家門。楊家人看到楊老太太回家，感動直呼「還好有你們，真的非常感激！」