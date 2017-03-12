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陳姓小模追思會 姊：我的另一半永存我心

陳姓小模追思會後，陳女遺體送進火化室。（記者簡惠茹攝）

2017-03-12  15:11

〔記者鄭景議／台北報導〕陳姓小模遭閨密男友設局性侵殺害，與陳姓小模感情十分好的姊姊，今日也發IG緬懷，眾多網友也湧入給予溫暖回應。

陳姊發出IG，並附上嘻哈女歌手葛仲珊的歌曲MV，分享其中歌詞表示：「你離開了這世界，不代表我們不會有一天再遇見，說再見不代表不會再見」，並且對陳姓小模說：「我的另一半，永遠存在我心裡」

對此網友也湧入給予溫暖回應，紛紛表示：「姐姐加油，要堅強下去，代替妹妹好好孝順父母。」、「妹妹會永遠的活在妳心中，一起共同生活下去。加油」、「辛苦了。」

陳姓小模姊姊分享葛仲珊MV緬懷妹妹（翻攝自葛仲珊MV影片）

網友湧入給予溫暖回應。（翻攝自陳姓小模姐姐IG）

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