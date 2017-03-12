男騎士見警急逃 原來是因為…

2017-03-12 15:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的李姓男子今天凌晨騎機車未戴安全帽，行經永康區時遇到巡邏員警，他慌張地加速離去，圍捕之下仍被逮住，盤查後，起出5張人頭帳戶提款卡，原來是詐騙集團車手，才要心虛逃逸，訊後移送偵辦。

69年次的李姓男子，今天凌晨1時許先騎在永康區中正路，四處遊蕩，後來前往1間郵局，準備下車提款時，看到有巡邏員警接近，竟頭也不回地加速逃逸。

巡邏員警見狀，認為男子並非單純為了沒戴安全帽而落跑，可能涉案，才會如此心虛，趕緊通報圍捕，追逐約300公尺後，在中正路、正義街口落網。

李男被逮後，警方在他身上起出5張人頭帳戶提款卡，還有贓款31萬7800元，坦承自己是詐騙集團車手，正要前往郵局再盜領被害人的錢，見到警察倉皇逃逸，因此露餡。

永康警分局訊後，將李男依詐欺罪移送，並擴大偵辦，追查幕後的集團主嫌。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆