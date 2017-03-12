竹縣燒肉店起火 1員工嗆傷送醫

新竹縣竹北市1家燒肉店今天中午用餐時段發生火警，2樓竄出濃煙，現場顧客、員工緊急疏散，消防隊員入內搶救。（圖由新竹縣消防局提供）

2017-03-12 14:51

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹北市1家燒肉店今天中午發生火警，現場顧客緊急疏散；消防隊趕往灌救後很快撲滅火勢，初步瞭解是烤肉用木炭掉落座椅引發，有1名員工救火時嗆傷被送醫治療但無大礙，詳細事故原因將由火調人員進一步調查。

消防局勤務指揮中心表示，這件發生在中午12點51分的燒肉店火警，報案人一開始說是2樓的管線起火燃燒，消防隊員抵達現場時也看到2樓有冒出濃煙，所幸火勢相當小，不到1點10分就控制撲滅，初步瞭解及訪查現場員工、顧客，得知是有烤肉用的滾燙木炭掉落座椅引發火勢，燃燒面積僅1坪大小，財物損失約3萬元，輕微嗆傷的員工已由救護車送往醫院接受治療，無生命危險。