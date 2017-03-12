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打Game太認真 警拍肩通緝犯才知糗大

2017-03-12  14:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲曹姓女子因竊盜遭桃園地檢署通緝在案，曹女為躲避查緝，躲到新北市板橋區友人家借住，而曹女在昨晚間至中和區員山路某網咖打遊戲，因太過專心，根本沒有發現警方臨檢，直到警員拍肩說「小姐，身分證！」這才讓她曝了光，警方也將她帶回偵訊。

據悉，曹女本身就沒有正當工作，她到友人家借住時也是白吃白喝借錢度日，她的朋友也不知她遭到通緝，因她平時就很常借錢，所以借她住個幾宿也是很常有的事。訊後，警方依竊盜案將曹女解送桃園地檢署歸案。

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  • 警方帶隊至網咖進行臨檢。（記者徐聖倫翻攝）

    警方帶隊至網咖進行臨檢。（記者徐聖倫翻攝）

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