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日薪3千元 他卻有178個銀行帳戶

警方查扣到的178本帳戶。（記者王冠仁攝）

2017-03-12  14:46

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中山分局警方昨天下午3點半，在中山北路一間超商附近，發現33歲吳姓男子正簽收大量快遞包裹；警方認出，吳男幾乎每天都在該處頻繁簽收，事後再跑進便利商店使用ATM，警方懷疑他是詐騙集團成員，跟監蒐證，待他簽收完時上前攔查。

警方發現他簽收的包裹內是大量存摺與提款卡，研判他是詐騙集團成員，隨他返回附近租屋處搜索，更找到178本存摺、數張金融卡、5支手機等。

警方將找到的存摺資料帶回比對，發現178本存摺當中，有100多本都已經被列為警示帳戶。吳告訴警方，他找工作不順缺錢，上月初有朋友介紹工作，每天只要幫忙簽收包裹、跑腿，就能領到3000元日薪。但警方查出，他簽收包裹後還拿提款卡到ATM變更密碼，再寄給上線，研判他知情，將他依詐欺罪嫌送辦。

警方根據查獲的帳戶，循線聯繫到一名提供帳戶的林姓女子，林女說她缺錢孔急，她上網查看貸款資訊，並與一名自稱「銀行經理」的男子聯繫；對方要林女去多辦幾本存摺，屆時申請貸款時可以讓銀行認為她有許多帳戶，金流頻繁，可以提高貸款成功機會。

林女不疑有他照辦，並將辦得的帳戶、提款卡、密碼依對方指示寄到指定地點，「想不到間接成為詐騙集團幫兇」。警方目前正在深入追查幕後的詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關影音（警方提供）

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  • 警方在吳嫌屋內查獲上百本帳戶。（記者王冠仁翻攝）

    警方在吳嫌屋內查獲上百本帳戶。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方監控吳嫌跟快遞人員簽收包裹。（記者王冠仁翻攝）

    警方監控吳嫌跟快遞人員簽收包裹。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方將吳嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將吳嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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