日薪3千元 他卻有178個銀行帳戶
2017-03-12 14:46
警方查扣到的178本帳戶。（記者王冠仁攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中山分局警方昨天下午3點半，在中山北路一間超商附近，發現33歲吳姓男子正簽收大量快遞包裹；警方認出，吳男幾乎每天都在該處頻繁簽收，事後再跑進便利商店使用ATM，警方懷疑他是詐騙集團成員，跟監蒐證，待他簽收完時上前攔查。
警方發現他簽收的包裹內是大量存摺與提款卡，研判他是詐騙集團成員，隨他返回附近租屋處搜索，更找到178本存摺、數張金融卡、5支手機等。
警方將找到的存摺資料帶回比對，發現178本存摺當中，有100多本都已經被列為警示帳戶。吳告訴警方，他找工作不順缺錢，上月初有朋友介紹工作，每天只要幫忙簽收包裹、跑腿，就能領到3000元日薪。但警方查出，他簽收包裹後還拿提款卡到ATM變更密碼，再寄給上線，研判他知情，將他依詐欺罪嫌送辦。
警方根據查獲的帳戶，循線聯繫到一名提供帳戶的林姓女子，林女說她缺錢孔急，她上網查看貸款資訊，並與一名自稱「銀行經理」的男子聯繫；對方要林女去多辦幾本存摺，屆時申請貸款時可以讓銀行認為她有許多帳戶，金流頻繁，可以提高貸款成功機會。
林女不疑有他照辦，並將辦得的帳戶、提款卡、密碼依對方指示寄到指定地點，「想不到間接成為詐騙集團幫兇」。警方目前正在深入追查幕後的詐騙集團。
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