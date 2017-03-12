| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

大湖公園民眾晨間運動 突倒地送醫不治

2017-03-12  14:26

〔記者鄭景議／台北報導〕今（12）日早上約7時許，一名年約60歲的中年男子在大湖公園作晨間慢跑時，突然身體不適，當場倒地不起，附近路過的民眾見狀，趕忙通知警消，救護人員到場後發現中年男子已經失去呼吸心跳，雖然當場急救並迅速送醫，最後該男子仍然宣告不治。

據了解，警方到場後發現該男子沒有帶身分證件，因此遲遲無法聯絡到他的家人；研判該中年男子可能因為有心血管疾病，慢跑時突然發作，才因此死亡，但詳細死因還須等待鑑識小隊相驗，身分也還待警方釐清。

廣告
  • 大湖公園民眾晨間運動，突然倒地不起。（記者鄭景議翻攝）

    大湖公園民眾晨間運動，突然倒地不起。（記者鄭景議翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：大湖公園民眾晨間運動 突倒地送醫不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.