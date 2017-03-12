大湖公園民眾晨間運動 突倒地送醫不治

2017-03-12 14:26

〔記者鄭景議／台北報導〕今（12）日早上約7時許，一名年約60歲的中年男子在大湖公園作晨間慢跑時，突然身體不適，當場倒地不起，附近路過的民眾見狀，趕忙通知警消，救護人員到場後發現中年男子已經失去呼吸心跳，雖然當場急救並迅速送醫，最後該男子仍然宣告不治。

據了解，警方到場後發現該男子沒有帶身分證件，因此遲遲無法聯絡到他的家人；研判該中年男子可能因為有心血管疾病，慢跑時突然發作，才因此死亡，但詳細死因還須等待鑑識小隊相驗，身分也還待警方釐清。